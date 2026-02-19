Новости происшествий

17:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад после обрушения кровли склада «Магнита» в Зеленодольске

12:03, 19.02.2026

В результате происшествия пострадала женщина

Бастрыкин потребовал доклад после обрушения кровли склада «Магнита» в Зеленодольске
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании женщины в Зеленодольске.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Напомним, что речь идет об обрушении кровли на складе сети «Магнит». В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали. Предварительно, причиной происшествия стал большой объем снега на крыше. Осадки очищали несвоевременно.

В СУ СК России по Татарстану уже возбудили уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подробнее о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также