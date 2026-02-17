Колония для него опасна? Суд Татарстана признал законным «суровый» приговор тукаевского экс-главы Камаева

Позиции обвинения и защиты о чрезмерно строгом наказании в апелляции совпали

Только что Верховный суд Татарстана согласился с отправкой в колонию строгого режима бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева по делу о двух коррупционных и пяти должностных преступлениях. В апелляции против реального срока возражали и сам осужденный, и его защитник, и представитель прокуратуры Татарстана, передает с места журналист «Реального времени».

На связь с Верховным судом осужденный вышел из камеры чистопольского СИЗО. В прениях он лишь выразил солидарность с доводами о смягчении приговора. В последнем слове попросил о милосердии:

— Уважаемые судьи и присутствующие в зале, я полностью поддерживаю высказывания адвоката и прокуратуры. За время своей работы, признаю, что совершил ошибки. В этом признаюсь, признаю свою вину и прошу поддержать меня — быть милосердными.

Напомним, 17 ноября 2025 года судья Набережночелнинского суда Ильдар Адгамов оценил 4 годами строгого режима со штрафом в 6 млн рублей семь преступлений Фаила Камаева — три злоупотребления полномочиями, два превышения их и две взятки. Вину ВИП-фигурант полностью признавал. Его дело рассматривалось в особом порядке — с учетом ранее заключенного досудебного соглашения, в рамках которого бывший глава свидетельствовал против себя, а также бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова, экс-главы ПИЗО Тукаевского района Азата Надершина (наказан условным сроком за превышение полномочий и подлог) и бизнесмена Валерия Чулакова (получил 2,5 года колонии общего режима за аферу с обменом участков с ущербом для муниципалитета на 62 млн).

В прениях сторона обвинения запрашивала для досудебщика Камаева 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком лишь в 5 лет и штрафом в 12 млн рублей. Адвокаты обвиняемого просили суд о наказании ниже низшего предела с учетом деятельного раскаяния, состояния здоровья и помощи бойцам СВО.

О посадке из участников процесса не просил никто, однако суд в этой части не связан с позициями сторон. И может назначить наказание как меньше, так и больше запрашиваемого. Правда, последнее на практике происходит нечасто. Причем далеко не всегда надзорное ведомство оспаривает более жесткие приговоры. Камаев стал этим исключением.

В своих жалобах на приговор адвокаты Евгений Котов и Евгения Алтынова отмечали, что суд незаконно применил норму о конфискации двух фигурирующих в деле земельных участков, не учел данные о личности и состоянии здоровья осужденного, а кроме того, своим решением создал угрозу безопасности для жизни и здоровья досудебщика, в адрес которого в СМИ неоднократно публиковались негативные высказывания со стороны тех, против кого он давал показания, и анонимных комментаторов. По мнению защиты, отправка Камаева в колонию попросту опасна.

Адвокат осужденного Евгений Котов сегодня на заседании подчеркивал, что наказание для заключившего досудебное соглашение является исключительным правом суда и ограничений по виду и размеру наказаний законом не предусмотрено. «Но, считаем, суд поступил шаблонно, — заявил защитник, — руководствовался исключительно тяжестью обвинения».

Представитель прокуратуры РТ Илюза Фархуллина отметила, что с учетом рассмотрения дела в особом порядке и выполнения досудебного соглашения назначенный срок не может превышать половину от максимального наказания. В случае Камаева такого превышения нет. Однако в надзорном ведомстве считают, что суд необоснованно назначил реальное наказание.

Любопытны доводы защиты в части вопроса о конфискации. По приговору суд наложил конфискацию на фигурирующие в преступлениях денежные средства в 1,36 млн рублей и два земельных участка, оцененных в 273 тысячи и 1,6 млн рублей соответственно, ранее находившиеся в собственности Чиркова и Имамова. Судом установлено, что Имамов по просьбе Камаева передавал землю в тукаевском поселке Новый сестре чиновника, а после строительства на нем дома и участок, и дом были оформлены в совместную собственность Камаева и его супруги.

Другой участок от Чиркова изначально оформлялся на Хафизову и до сих пор числится на ней. По данным защиты, норму о конфискации можно применять лишь в том случае, если суд четко установил — третьи лица, то есть Хафизова и жена Камаева, изначально были осведомлены о том, что участвуют в преступлении. Однако, как подчеркивал в своей жалобе Котов, этот вопрос судом первой инстанции даже не исследовался.

Примечательно, что суд не тронул тот самый отстроенный на спорной земле дом на улице Свободы, находящийся в долевой собственности осужденного и его жены. Но тем самым, отмечала адвокат Анна Алтынова в жалобе, создал правовую коллизию — как изымать участок, на котором стоит чужой дом. В качестве решения проблемы защита предлагала заменить конфискацию в натуре денежной. В прокуратуре республики данный довод не поддержали. Апелляционная тройка не стала вносить правки и в эту часть приговора.

После заседания пресс-служба Верховного суда Татарстана обнародовала релиз с кратким выводом апелляционной инстанции на приговор Камаева: «Судом первой инстанции соблюдены все требования уголовного закона, а основания для применения положений ст. 73 УК РФ действительно отсутствуют».

Отметим для непосвященных — данная статья УК касается как раз назначения наказания в виде условного лишения свободы.

Вероятнее всего, новый раунд правовой борьбы по этому делу развернется уже в кассации.

Заметим, еще одним наказанием для фигуранта стало увольнение по утрате доверия. Вкратце напомним фабулу его уголовного дела: