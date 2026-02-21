Подросток пострадал в аварии в Альметьевском районе

ДТП произошло при участии трех автомобилей, есть жертвы

В Альметьевском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации Госавтоинспекции РТ, водитель автомобиля Renault при выполнении обгона выехал на встречную полосу, а при возвращении на свою полосу столкнулся с автомобилем Ford, двигавшимся в попутном направлении. После этого Renault совершил столкновение с автомобилем Lada, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Renault — он скончался на месте происшествия. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Lada, а также 14-летний пассажир Renault.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Наталья Жирнова