Подросток пострадал в аварии в Альметьевском районе
ДТП произошло при участии трех автомобилей, есть жертвы
В Альметьевском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.
По предварительной информации Госавтоинспекции РТ, водитель автомобиля Renault при выполнении обгона выехал на встречную полосу, а при возвращении на свою полосу столкнулся с автомобилем Ford, двигавшимся в попутном направлении. После этого Renault совершил столкновение с автомобилем Lada, который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Renault — он скончался на месте происшествия. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Lada, а также 14-летний пассажир Renault.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
