Суд Москвы арестовал главу Минкульта Башкирии

15:04, 19.02.2026

Она останется под арестом до 17 апреля 2026 года

Фото: Артем Дергунов

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу главу Минкульта Республики Башкортостан Амину Шафикову. Она останется под арестом до 17 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы России.

Напомним, что министра задержали накануне по подозрению в превышении должностных полномочий. Дело связано с госзакупками.

Напомним, что Шафикова занимала пост министра культуры в республике с 2012 года.

Ранее сообщалось, что министр ГО и ЧС Кубани задержан по подозрению в превышении полномочий.

