Суд Москвы арестовал главу Минкульта Башкирии
Она останется под арестом до 17 апреля 2026 года
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу главу Минкульта Республики Башкортостан Амину Шафикову. Она останется под арестом до 17 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы России.
Напомним, что министра задержали накануне по подозрению в превышении должностных полномочий. Дело связано с госзакупками.
Напомним, что Шафикова занимала пост министра культуры в республике с 2012 года.
Ранее сообщалось, что министр ГО и ЧС Кубани задержан по подозрению в превышении полномочий.
