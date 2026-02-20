В Казани газовики отключили подачу газа после угроз жительницы о взрыве

Одна из жительниц дома сообщила о намерении взорвать здание

Фото: Максим Платонов

В Казани в доме №25 по улице Чуйкова из‑за угрозы взрыва сотрудники ЭПУ «Казаньгоргаз» отключили подачу газа в первом подъезде здания. Об этом сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

По их словам, одна из жительниц дома сообщила газовикам о намерении взорвать здание. Попасть в квартиру женщины, озвучившей угрозы, не удалось.

Напомним, 5 февраля в Бугульме в больницу доставили двух молодых людей — 20‑летнего юношу и 19‑летнюю девушку — с признаками отравления бытовым газом. Инцидент произошел в квартире дома №3 на улице Космонавтов.



Рената Валеева