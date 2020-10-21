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Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Предметом и целью деятельности Управления является выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, а именно осуществление муниципального контроля за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства, повышение уровня благоустройства территории города Казани, а также координация деятельности функциональных и территориальных органов Исполнительного комитета города Казани в данной сфере.

Руководитель — Минвалеев Наиль Юнусович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, ул.Дементьева, д.2Б
  • Телефон: (843) 223-09-91
  • Email: uati.kazan@tatar.ru
  • Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/uati/

Дата последнего обновления: 21.10.2020

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