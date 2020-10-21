Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани
Общая информация
Предметом и целью деятельности Управления является выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, а именно осуществление муниципального контроля за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства, повышение уровня благоустройства территории города Казани, а также координация деятельности функциональных и территориальных органов Исполнительного комитета города Казани в данной сфере.
Руководитель — Минвалеев Наиль Юнусович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, ул.Дементьева, д.2Б
- Телефон: (843) 223-09-91
- Email: uati.kazan@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/uati/
Дата последнего обновления: 21.10.2020