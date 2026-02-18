Во время обрушения на складе в Татарстане пострадал сотрудник

Пострадавшего госпитализировали

В Зеленодольске во время обрушения кровли на складе сети «Магнит» пострадал один сотрудник. Его уже госпитализировали, а по факту ЧП возбудили уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным правоохранителей, все произошло в 10:14 18 февраля на складе распределительного центра площадью свыше 500 кв. м. Предварительно, причиной поломки стала нагрузка от снега. Сейчас завалы уже разбирают.

На место происшествия также выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Ведомство организовало проверку соблюдения требований градостроительного законодательства при вводе обрушившегося здания в эксплуатацию, а также требований законодательства об охране труда. Расследование взято прокуратурой под контроль.

Ранее сообщалось, что в Казани обрушилась кровля жилого дома по улице Гвардейской. Причиной поломки стали сильные снегопады в городе.

Никита Егоров