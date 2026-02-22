В Бугульме мужчина и женщина отравились угарным газом

К ЧП привели несколько нарушений

Фото: Реальное время

В Бугульме 49-летний мужчина и 44-летняя женщина отравились угарным газом. Их доставили в центральную районную больницу.

Как сообщила пресс-служба Госжилинспекции республики, все произошло в одной из квартир дома №2 по ул. Баумана. Позже специалисты, осматривая квартиру, обнаружили несколько нарушений. Предположительно, именно найденные недочеты привели к опасной концентрации угарного газа. Так, из-за того, что окна в квартире были плотно заклеены скотчем, в помещение почти не поступал свежий воздух, а в дымоходе возникла обратная тяга. В итоге продукты горения поступали обратно в комнату, не выводясь наружу.

Помимо этого, газовая колонка была встроена в шкаф, что ухудшало доступ воздуха к оборудованию и мешало нормальному сгоранию газа.

— В настоящее время инспекция проводит проверку данного инцидента. Будет дана оценка не только действиям жильцов, но и качеству исполнения обязанностей управляющей компанией и газовой службой, — говорится в сообщении.

Ранее в Бугульме парень и девушка также отравились газом.

Кроме того, в начале этого года семья отравилась газом в Казани — виной стали стеклопакеты и плотная входная дверь.

Никита Егоров