Водитель из Татарстана получил четыре года колонии за ДТП с четырьмя погибшими

Его действия привели к цепочке ДТП с участием еще четырех машин

В Татарстане вынесли приговор водителю, виновному в гибели четырех человек в результате ДТП. 29‑летний житель республики признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ, сообщили в прокуратуре региона.

Ночью 21 апреля 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем Foton Auman, нарушил ПДД, что привело к цепочке ДТП с участием еще четырех машин. В результате аварии погибли четыре человека: водители и пассажиры автомобилей Lada Vesta и Sollers ST6.

С учетом позиции прокуратуры Апастовского района суд приговорил виновника происшествия к четырем годам лишения свободы в колонии‑поселении и дополнительно лишил его права управления транспортными средствами на два года.



Рената Валеева