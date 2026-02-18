Новости происшествий

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Зеленодольске обрушилась кровля склада «Магнит»

11:39, 18.02.2026

Последствия уже ликвидируют

В Зеленодольске обрушилась кровля склада «Магнит»
Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске обрушилась кровля склада сети магазинов «Магнит» на ул. Машиностроителей. На место уже прибыли экстренные службы.

— Инцидент произошел в трехэтажном здании склада; на месте работают 82 сотрудника пожарно-спасательных подразделений, — говорится в сообщении.

Причина обрушения не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Казани обрушилась кровля жилого дома по улице Гвардейской. Причиной стали сильные снегопады в городе.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также