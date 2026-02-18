В Зеленодольске обрушилась кровля склада «Магнит»
Последствия уже ликвидируют
В Зеленодольске обрушилась кровля склада сети магазинов «Магнит» на ул. Машиностроителей. На место уже прибыли экстренные службы.
— Инцидент произошел в трехэтажном здании склада; на месте работают 82 сотрудника пожарно-спасательных подразделений, — говорится в сообщении.
Причина обрушения не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Казани обрушилась кровля жилого дома по улице Гвардейской. Причиной стали сильные снегопады в городе.
