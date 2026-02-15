Новости происшествий

Два автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Татарстане

19:57, 15.02.2026

Авария произошла при выезде грузового автомобиля с автозаправки

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Сегодня в Зеленодольском районе на автодороге М-7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Scania и автомобиля «Нива», сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель грузовика при выезде с автозаправочной станции не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани зафиксировали резкий рост ДТП на фоне погодных условий.

Ариана Ранцева

