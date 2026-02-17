При обрушении здания в Сертолово погибли три человека
Тела обнаружены во время разбора завалов на территории военной части
При разборе завалов на месте обрушения здания на территории военной части в Сертолово обнаружены тела трех погибших. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, поисково-спасательные работы и следственные действия продолжаются.
Ранее «Реальное время» писало, что в Ленобласти возбуждено уголовное дело после ЧП в военной комендатуре.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».