При обрушении здания в Сертолово погибли три человека

Тела обнаружены во время разбора завалов на территории военной части

При разборе завалов на месте обрушения здания на территории военной части в Сертолово обнаружены тела трех погибших. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, поисково-спасательные работы и следственные действия продолжаются.

Ранее «Реальное время» писало, что в Ленобласти возбуждено уголовное дело после ЧП в военной комендатуре.

Ариана Ранцева