С 20:00 ограничили движение грузовиков и автобусов на трассе М-5 «Урал»

Проезд будет закрыт до улучшения погодных условий

Фото: Михаил Захаров

С 20:00 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на автомобильных дорогах М-5 «Урал», проходящей по территории Татарстана, а также на направлениях Чистополь — Нижнекамск и Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями и будут действовать до их улучшения.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане ограничили движение на трассе Алексеевское — Альметьевск.

Ариана Ранцева