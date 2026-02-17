Новости происшествий

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Взрыв произошел в здании военной комендатуры в Ленобласти

17:46, 17.02.2026

Причины произошедшего устанавливаются

Произошел взрыв в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской область. Об этом сообщает RT со ссылкой на другие СМИ.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово.

На месте работают подразделения МЧС России и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также