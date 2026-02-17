Взрыв произошел в здании военной комендатуры в Ленобласти
Причины произошедшего устанавливаются
Произошел взрыв в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской область. Об этом сообщает RT со ссылкой на другие СМИ.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово.
На месте работают подразделения МЧС России и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются.
