Суд Казани отпустил из СИЗО таксиста, обвиняемого в наезде на 11 человек

Реальный арест Евгению Крусеву заменили домашним

Фото: Ирина Плотникова

Сможет сегодня вернуться домой выпускник транспортного техникума, ранее лишенный прав за наркоезду Евгений Крусев. Вахитовский райсуд Казани отказал в ходатайстве гособвинителя о продлении срока его заключения в СИЗО и отпустил подсудимого под домашний арест на ближайшие три месяца, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

На смягчении меры пресечения настаивала защита. Напомним, в марте 2025-го после ЧП на остановке Крусева водворили в СИЗО, однако в мае Верховный суд Татарстана посчитал возможным смягчить эту меру пресечения до домашнего ареста. Однако 9 июня таксиста вновь взяли под стражу за нарушение условий домашнего ареста. Так что большую часть следствия и судебного процесса он провел за решеткой.

Суд пришел к выводу, что поскольку «Крусев обвиняется в совершении ряда преступлений небольшой и средней тяжести, оснований для его дальнейшего содержания под стражей не имеется», уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, днем 10 марта 2025 года автомобиль «Яндекс Такси», двигаясь по улице Вишневского в сторону улицы Ершова, проехал по зоне посадки-высадки пассажиров на остановке. Входившие в автобус и выходившие из него люди были сбиты — всего 11 человек.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Это стало возможным в том числе и ввиду помех маршрутному транспорту — автобус был вынужден остановиться в трех метрах от края тротуара — припарковаться ближе мешали уже стоящие на остановке автомобили. Пока шла посадка-высадка пассажиров, машины успели покинуть зону остановки, зато автомобиль такси проехал прямо между автобусом и тротуаром, не тормозя и сбивая всех на своем пути. Остановился он не сам — просто врезался в припаркованный чуть далее от остановки туристический автобус.

Под суд Евгения Крусева отдали по четырем эпизодам преступлений:

нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 264) — тут потерпевшими признаны лишь двое из 11 пострадавших: 74-летняя женщина, которая выходила из автобуса с внучкой, и 61-летняя пассажирка, которая, напротив, пыталась зайти в салон транспорта;

управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия (ч. 1 ст. 264.1 УК);

два эпизода использования заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 327).

В суде водитель употребление наркотиков перед поездкой наотрез отрицал.