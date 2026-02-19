В Татарстане экс-замглавы района обвиняется в получении взятки

На лицо, указанное обвиняемым, оформили право собственности на участки общей площадью 2,4 тыс. «квадратов»

Фото: Анастасия Фартыгина

Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Зеленодольского района. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в 2022-м директор фирмы по реализации земельных участков для ИЖС в одном из сел попросил обвиняемого помочь и передать имеющуюся проселочную дорогу в муниципальную собственность, поскольку ее улучшение повысит привлекательность реализуемых участков. Замглавы района попросил за «помощь» бесплатно дать ему четыре участка земли. В дальнейшем на лицо, указанное обвиняемым, оформили право собственности на участки общей площадью 2,4 тыс. «квадратов», чья стоимость оценивается 1,4 млн рублей. При этом обвиняемый их позже продал за 2 млн рублей.

Обвиняемого посадили под домашний арест. Дело отправили в суд для рассмотрения.

Ранее суд Татарстана отказал прокурорам в переводе замглавы Зеленодольска под стражу.

Никита Егоров