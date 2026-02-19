В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство школьника

Ученик ранил ножом одноклассника в результате конфликта

Фото: Артем Дергунов

Следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику.



Как сообщили в пресс-службе Следкома, сегодня утром 13-летний ученик поругался на лестничной клетке с одноклассником и в ходе конфликта ранил его ножом в тело и шею. ЧП произошло в одной из школ города Александровска.



— Пострадавший госпитализирован. С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы, — говорится в сообщении.

В рамках расследования установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Никита Егоров