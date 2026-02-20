В Дрожжановском районе Татарстана столкнулись три автомобиля — два человека погибли

Авария случилась около 14:30 мск на 135‑м километре автодороги Цивильск — Ульяновск

В Дрожжановском районе Татарстана произошло смертельное дорожно‑транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По предварительным данным, авария случилась 20 февраля около 14:30 на 135‑м километре автодороги Цивильск — Ульяновск. В столкновении участвовали легковые автомобили Lada Kalina и Haval H5, а также грузовой тягач Volvo.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля Lada Kalina погибли на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место выехал прокурор Дрожжановского района Ришат Купкенов.



Рената Валеева