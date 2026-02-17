В Казани обрушилась кровля жилого дома по улице Гвардейской

Причина — сильные снегопады

Фото: Реальное время

Минувшей ночью в Казани частично обрушилась кровля пятиэтажки №40 по ул. Гвардейской. Причина поломки — сильные снегопады, сообщила пресс-служба районной администрации.

— Никто из жильцов не пострадал. Личное имущество людей также в безопасности. Отопление и водоснабжение в доме работают в штатном режиме, коммуникации не пострадали. Никаких перебоев с теплом, водой и электричеством нет, — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что в январе управляющая компания уже чистила кровлю, но в результате обильных осадков нагрузка на отдельные участки крыши оказалась высокой.

— Сейчас наша главная задача — оперативно все восстановить и обеспечить безопасность жителей… Если у жильцов дома возникнут вопросы, то можете обращаться напрямую в управляющую компанию или в администрацию района, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал уборку снега в городе. Он призвал глав районов не ждать, пока осадки «сами спадут с кровли».

Никита Егоров