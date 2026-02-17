В Казани на фоне снегопадов изменили движение автобусов

Так, автобусы №6 идут до остановки «Давыдова»

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана из-за обильного снегопада изменили маршрут общественного транспорта. Так, автобусы №6 идут до остановки «Давыдова», но не будут заезжать в поселок Северный, а автобусы №18 и 30 не едут до «Переулка Дуслык». Временно их конечная остановка — «Файзи», отметили в пресс-службе МУП «ПАТП №2».

— Сегодня, как и 16 февраля, один из автобусов №36а застрял в районе остановки «Новониколаевский» — вытолкали. На данный момент автобусы не заезжают на остановку «Новониколаевский». В сторону ост. «Залесный переулок», «АЗС», «Новая Тура» очень узкая проезжая часть. Автобусы едут очень медленно, временно изменены графики движения, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным предприятия, автобусы №40 временно не заезжают в поселок Щербаковка, а автобус №93 временно не едет до остановки «Берновые Ковали» из-за невозможности потом совершить разворот. Временно их конечная остановка — «Детский сад «Айгуль» (поворот в Шигали).

Ранее сообщалось, что в Татарстане сняли ограничения движения для грузовиков, такси и автобусов на трассах.

Никита Егоров