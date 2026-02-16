В Татарстане ограничили движение на трассе Алексеевское — Альметьевск
Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок
С 18:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями введено временное ограничение движения на автодороге Алексеевское — Альметьевск. Мера действует для всех видов транспорта, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Ограничение введено в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на личных транспортных средствах.
Ранее «Реальное время» писало, что Госавтоинспекция по РТ анонсировала ввод ограничений на трассах М-7 и М-12.
