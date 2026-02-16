Госавтоинспекция анонсировала ввод ограничений на трассах Татарстана М-7 и М-12
Под ограничения попадут грузовые автомобили и пассажирские автобусы
Сегодня, 16 февраля, с 18:00 по московскому времени планируется введение ограничения движения грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщила Госавтоинспекция Казани.
Ограничения будут действовать на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-7 «Волга», М-12, а также на автодороге Р-239 Казань — Оренбург.
Информация о сроках действия ограничений будет уточняться.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане ожидаются метель и ветер до 22 м/с.
