Казанский суд постановил заключить под стражу татарстанца за поджог релейного шкафа

Молодой человек с товарищем действовали в интересах ВСУ

По решению Вахитовского районного суда Казани 20-летнего жителя Батыревского района Чувашской Республики и 23-летнего жителя Буинского района Татарстана заключили под стражу.

По данным пресс-службы суда, следователи обвинили парней в содействии терроризму. Как выяснили правоохранители, 14 февраля молодые люди, действуя в интересах ВСУ, подожгли релейный шкаф, находящийся на 111-м км ж/д перегона Буа-Лощи в Буинске.

При этом судья, вынося решение, учел не только тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, а также данные о личности обвиняемых и доводы следователя. В суде правоохранитель говорил, что на свободе обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Никита Егоров