В течение прошедшей ночи над регионами РФ перехвачено и уничтожено 68 украинских БПЛА

09:06, 15.02.2026

По данным ведомства, дроны были перехвачены над морями и несколькими регионами России

Фото: Динар Фатыхов

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что перехваты осуществлялись в период с 23:00 14 февраля до 07:00 15 февраля.

По данным Минобороны, беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью и Ставропольским краем.

Ранее “Реальное время” писало, что российская ПВО за ночь сбила 20 украинских БПЛА.

Ариана Ранцева

