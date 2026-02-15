В течение прошедшей ночи над регионами РФ перехвачено и уничтожено 68 украинских БПЛА
По данным ведомства, дроны были перехвачены над морями и несколькими регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что перехваты осуществлялись в период с 23:00 14 февраля до 07:00 15 февраля.
По данным Минобороны, беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью и Ставропольским краем.
Ранее “Реальное время” писало, что российская ПВО за ночь сбила 20 украинских БПЛА.
