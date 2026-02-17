Троллейбусы №5, 9 и 12 в Казани изменили схему движения

Причиной стал оставленный под контактной сетью автомобиль на улице Фучика

Фото: Динар Фатыхов

На улице Фучика, 105, в направлении улицы Зорге, под контактной сетью троллейбуса оставлен автомобиль, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В связи с этим троллейбусные маршруты №5, 9 и 12 временно вынуждены разворачиваться через разворотную петлю на Завойского.

Информация о транспортном средстве передана в Госавтоинспекцию по Казани.



Ранее «Реальное время» писало, что в столице Татарстана из-за обильного снегопада изменили маршрут общественного транспорта.

Ариана Ранцева