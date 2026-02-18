Главу Минкульта Башкирии Шафикову задержали
Министра подозревают в превышении должностных полномочий
Главу Минкульта Башкортостана Амину Шафикову задержали 18 февраля, сообщили правоохранители, чей ответ приводит ТАСС.
По предварительным данным, министра подозревают в превышении должностных полномочий. Дело связано с госзакупками, пишет РБК.
Напомним, что Шафикова занимала пост министра культуры в республике с 2012 года.
Ранее сообщалось, что министр ГО и ЧС Кубани задержан по подозрению в превышении полномочий.
