Главу Минкульта Башкирии Шафикову задержали

09:34, 18.02.2026

Министра подозревают в превышении должностных полномочий

Фото: страница вк

Главу Минкульта Башкортостана Амину Шафикову задержали 18 февраля, сообщили правоохранители, чей ответ приводит ТАСС.

По предварительным данным, министра подозревают в превышении должностных полномочий. Дело связано с госзакупками, пишет РБК.

Напомним, что Шафикова занимала пост министра культуры в республике с 2012 года.

Ранее сообщалось, что министр ГО и ЧС Кубани задержан по подозрению в превышении полномочий.

Никита Егоров

