Обрушение кровли в Зеленодольске: продолжаются поисково-спасательные работы

Пострадала одна женщина, спасатели ищут возможных пострадавших

Фото: Мария Зверева

В Зеленодольске произошло обрушение кровли распределительного центра АО «Тандер». По данным МЧС России, обрушились четвертый, пятый, шестой и седьмой пролеты кровли на общей площади 540 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском управлении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений была спасена и отправлена в БСМП города Зеленодольска одна пострадавшая. Из здания самостоятельно эвакуировались 29 человек. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 98 человек личного состава и 31 единица техники, в том числе от МЧС России — 66 человек и 18 единиц техники.

Заместитель начальника ГУ МЧС по РТ Марат Гумиров отметил, что в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы для возможного обнаружения людей, в том числе с участием кинологов.

Ранее «Реальное время» сообщало, в Зеленодольске во время обрушения кровли на складе сети «Магнит» пострадал один сотрудник. Его уже госпитализировали, а по факту ЧП возбудили уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Дмитрий Зайцев