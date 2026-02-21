Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе

Все пассажиры воздушного судна остались живы, а Росавиация классифицирует произошедшее как аварию

Сегодня в районе посадочной площадки Панаевск, расположенной в 155 километрах восточнее аэропорта Салехард, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8Т авиакомпании «Ямал». Об этом сообщило Центральное МСУТ СК России.

На борту воздушного судна находились 10 человек: три члена экипажа и семь пассажиров. По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, пострадавших среди них нет, однако воздушное судно получило значительные повреждения.

Росавиация классифицирует произошедшее как аварию. Расследование причин инцидента будет проводиться Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) при участии Тюменского МТУ Росавиации.



Наталья Жирнова