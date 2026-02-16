Министр ГО и ЧС Кубани задержан по подозрению в превышении полномочий
Мероприятия связаны с госконтрактами
Министра гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова задержали сотрудники УФСБ России по региону. Его подозревают в превышении должностных полномочий, мероприятия связаны с госконтрактами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.
— Министр ГО и ЧС Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), — приводит агентство слова своего источника.
