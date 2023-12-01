Нина Дашевская: «У подростков есть запрос, который мы не можем удовлетворить. Это запрос на нормальную жизнь»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — писательница Нина Дашевская

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ноябре в Казани проходил книжный фестиваль «Тау», на который приехала писательница, музыкант, дважды победительница и финалистка главного в стране конкурса детской и подростковой литературы «Книгуру» Нина Дашевская. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова встретилась с ней в студии и обсудила подростковую литературу. В новом выпуске «Книжной полки» мы обсудили с Ниной, что читают современные подростки, что им интересно и как вовлечь ребенка в чтение.

«Войти в чтение необязательно через великий текст»

Часто в комментариях к материалам о книгах для подростков появляется мнение, что дети и молодежь сейчас не читают. Да и не только в комментариях. Это довольно устоявшийся стереотип. Хотя статистика книжных магазинов и сервисов говорит об обратном. Уже который год они фиксируют, что самая читающая аудитория — это люди в возрасте от 14 до 25 лет. Причем разрыв со следующей возрастной группой практически в два раза.

Писательница Нина Дашевская:

— Очень часто, когда говорят, что подростки не читают, имеют в виду, что читают не то, что хотелось бы. У подростка есть свой мир. Он, может быть, и читает, но родитель не знает. Да и не должен. Понятно, что не все подростки читают. Но какое-то количество читающих есть всегда, и их не должно быть много. Может, они что-то еще делают хорошее. Мне читающих подростков хватает.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Обычно родители хотят дать ребенку все самое лучшее, а также оградить от опасности. Это правило касается и литературы, когда современную подростковую прозу заменяют на русскую классику. С одной стороны, желание родителя понятно. Никто не хочет, чтобы ребенок увидел какой-нибудь ужас. С другой — если ребенок будет читать одного Достоевского, то там ужасов предостаточно. Нина Дашевская связывает это со страхом и желанием контролировать. Но при этом считает, что есть вещи, с которыми лучше столкнуться в тексте, чем в жизни. Тогда у ребенка будет хоть какая-то подготовка к травмирующим жизненным ситуациям. «Войти в чтение необязательно через великий текст. К тому же через современный текст зайти в чтение легче», — говорит писательница.

Кроме того, сейчас у подростков много других вещей, с которыми книгам приходится конкурировать. Это не столько кино и сериалы, сколько видеоигры и социальные сети. Нина Дашевская сравнивает контент в интернете с быстрыми углеводами. Перехватить на бегу картошку фри гораздо проще и удобнее, чем самому готовить полноценный ужин. Найти 15 минут своего времени, чтобы что-то прочитать в интернете, проще, чем читать книгу. Последнее к тому же требует определенных усилий. Но со временем приходит насыщение «быстрым контентом», и тогда как взрослый, так и ребенок могут переключиться на книги. Причем не столько важно, какая именно книга затянет, сколько сам процесс чтения.

В чем польза аудиокниг

Писательница отмечает, что за последние 4—5 лет большую популярность набирают аудиокниги. Особенно это стало заметно во время пандемии, когда оказалось, что можно делать домашние дела и одновременно слушать книгу.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Писательница Нина Дашевская:

— Аудиокниги дают возможность для появления общего контента между родителем и ребенком. То есть они могут послушать что-то вместе, у них появится общее книжное поле. Особенно такой формат хорошо «заходит» при прослушивании в машине. Так можно слушать произведения из школьной программы, которые тяжело «заходят» у ребенка. Долгая дорога способствует тому, чтобы книга «зашла».

Что хотят читать подростки

Помимо того, что Нина Дашевская пишет книги для детей и подростков, она еще и читает школьный курс современной литературы. Писательница говорит, что никогда не может угадать интересы детей. «Очень часто мне кажется, что какую-то определенную книгу они не поймут и не оценят. И вдруг оказывается, что она им «заходит», — рассказывает Дашевская.

У детей и подростков есть интерес к приключениям, который, скорее всего, никогда не угаснет. Но одновременно с этим есть запрос и на реальную жизнь. А также подростки хотят читать про самые разные отношения — со сверстниками и со взрослыми.

Писательница Нина Дашевская:

— Но есть запрос, который мы не можем удовлетворить. Это запрос на нормальную жизнь взрослого человека. Оказывается, что многие дети не хотят взрослеть, потому что взрослая жизнь — это куча проблем, ответственности. Туда не очень хочется. А запрос на «норму» существует. Дети говорят, что хотят прочитать книгу, в которой у взрослого человека все хорошо. Но из этого очень сложно сделать историю. То есть будущее пугает. Наша задача как писателей — заняться вариантами сценариев нормальной жизни.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

А еще у детей есть запрос на неромантическую лирику. Сейчас очень много книг про романтические отношения между подростками. Но, кроме этого, в жизни ребенка происходит много других событий, других отношений, которые тоже очень важны. В качестве примера Нина Дашевская привела текст одной из участниц конкурса «Глаголица». В нем история отношений сводных брата и сестры. На первый взгляд может показаться, что в этом и есть конфликт, что они не принимают друг друга и не уживаются вместе. Но нет. Это история, когда два чужих человека, которые внезапно стали одной семьей, решили быть друг для друга поддержкой.

«Есть понимание красоты жизни. Выясняется, что город, в котором живешь, красивый и люди в нем хорошие. Но как-то неловко об этом говорить. Это то, что я называю неромантической лирикой. Это отношения с людьми, с городом, с самим собой», — подытожила Нина Дашевская.

Кроме этого, в новом выпуске «Книжной полки» мы обсудили терапевтическую функцию писательства и чтения, писательские курсы для детей и хотят ли они быть писателями.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».