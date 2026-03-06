Казань вошла в топ-3 городов по бронированию жилья на 8 Марта

Спрос на аренду жилья в России на праздники с 7 по 9 марта вырос на 40% по сравнению с 2025 годом

Фото: Реальное время

Спрос на аренду жилья в России на праздничные дни с 7 по 9 марта вырос на 40% по сравнению с 2025 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

По данным исследования, в тройку самых популярных направлений для бронирования вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Аналитики связывают рост спроса с более продолжительными выходными в этом году.

— Спрос на аренду жилья на праздники вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Сильный прирост вызван более длительными выходными, — сообщили в сервисе.

Самым востребованным городом для поездок стал Санкт-Петербург. Помимо него, в список популярных направлений вошли Москва, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль, Нижний Новгород, Минск, Калининград и Новосибирск.

Наибольший рост спроса за год зафиксирован в Краснодаре и Ярославле — примерно на 30%.

Средняя стоимость аренды жилья на праздничные дни составляет 5 тыс. рублей за сутки, что на 10% больше, чем годом ранее. В среднем туристы бронируют жилье на три дня и тратят на аренду около 15 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань попала в топ-5 городов для поездок на 8 Марта.

Ариана Ранцева