«Оценка неадекватная»: самую дорогую квартиру-студию в Казани продают за 36,2 млн рублей

«Квадрат» студии обойдется в 579,2 тыс. рублей — это примерно на 40% выше стоимости кв. м в казанских ЖК бизнес-класса

Две гардеробные, зона гостиной и кухни, разделенные стенкой, а также «уголок» для кабинета

Стоимость самой дорогой квартиры-студии в Казани на сегодняшний день составляет 36,2 млн рублей. Речь идет об объекте недвижимости площадью 62,5 кв. м, расположенном на ул. Меридианной в Ново-Савиновском районе города, следует из опубликованных на одной из площадок объявлений.

Согласно описанию и фото, квартира находится на 7-м этаже 12-этажного дома. В ней есть две гардеробные, зоны гостиной и кухни, разделенные стенкой, а также «уголок» для кабинета.

Кроме того, в самом здании есть подземная парковка, а вход в саму студию осуществляется по отпечатку пальцев. Помимо этого, в подъезде ведется видеонаблюдение.

Стоит подчеркнуть, что стоимость «квадрата» в этой студии составляет 579,2 тыс. рублей. Причем если такую квартиру взять в ипотеку, то минимальный платеж по кредиту составит 369,7 тыс. рублей в месяц. Данный расчет предоставлен одним из банков при ставке 16,9% и наличии первоначального взноса в размере 10,8 млн рублей.



Однако это не предел — например в Москве самая дорогая студия стоит 147,9 млн рублей. Квартира площадью 46 кв. м расположена в ЖК премиум-класса на Новом Арбате. Студия находится на 11-м этаже и предлагается без отделки.

«Стоимость одного кв. м в казанских ЖК бизнес-класса варьируется от 350 тыс. до 400 тыс. рублей»

Спрос на подобные студии небольшой. Более того, указанный ценник за такую квартиру — завышенный. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился казанский риелтор Алексей Лысачев.



— На сегодняшний день стоимость одного кв. м в казанских ЖК бизнес-класса варьируется от 350 тыс. до 400 тыс. рублей. На мой взгляд, озвученная оценка квартиры (за вышеописанный объект, — прим. ред.) завышенная, неадекватная, — сказал изданию риелтор.

Он отметил, что при оценке стоимости квартиры учитывается много разных факторов. В данном вопросе нужно использовать аналитику, а именно — сравнить, за какую цену продаются объекты с аналогичным уровнем комфорта и равными пользовательскими характеристиками — качеством сервиса, например, наличием консьержа, качеством исполнения мест общего пользования и так далее.

— Только после этого продавцы оценят стоимость квадратного метра и уровень интереса к данному объекту, а не просто будут продавать студию за большие деньги в расчете на то, что ее купят. Хотя, конечно, и такую студию могут купить, все в жизни бывает, — резюмировал эксперт.

