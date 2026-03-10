Казань вошла в пятерку лидеров по посуточной аренде жилья в России

Примечательно, что среди топ-10 популярных локаций только Сочи можно отнести к классическим туристическим городам

Фото: Динар Фатыхов

Исследование платформы недвижимости «Циан» показало, что, хотя путешествия остаются ведущей причиной посуточной аренды жилья (65% бронирований), значительная часть арендаторов снимают жилье для других целей.

Среди не туристических целей лидируют встречи с друзьями (27%), работа, учеба или лечение (26%), смена обстановки (12%). Также значительны доли арендаторов, использующих жилье для свиданий, проведения мероприятий и временного проживания во время ремонта (по 6—7%). Немаловажными причинами являются переезд и осмотр района перед покупкой жилья (по 5%).



По данным исследования, в лидерах по количеству бронирований оказались крупнейшие межрегиональные центры: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, на которые приходится 51% всех бронирований. Примечательно, что среди топ-10 популярных локаций только Сочи можно отнести к классическим туристическим городам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом 73% респондентов предпочитают традиционный поиск через фильтры, однако 24% готовы использовать AI-инструменты для подбора жилья. Особенно эта тенденция заметна среди молодежи 18—30 лет, где 30% готовы доверить поиск искусственному интеллекту.

В среднем в Казани доход от посуточной сдачи квартиры в аренду на 20% больше, чем от помесячной. Причина скромной динамики — сезонный спрос на «посутку» и вычет комиссии управляющей компании, если собственник пользуется ее услугами.



Наталья Жирнова