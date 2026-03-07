В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 36%

Самый лучший показатель зафиксирован по линии ИЖС

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с начала года сдали 45 многоквартирных домов общей площадью 376 «квадратов». Это 36% от плана на 2026-й, сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ.

— В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 22%: из 108 домов, которые необходимо построить в этом году, завершено строительство семи с суммарной площадью более 32 тыс. кв. метров, — сказал министр.

Причем самый лучший показатель зафиксирован по линии ИЖС: на сегодняшний день план выполнен на 37%, сдано 728 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в январе — феврале 2026 года в Татарстане застройщики многоквартирных домов ввели 305 тыс. кв. м жилья. Это в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Как отметил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев, рост связан с вводом объектов, подготовленных в IV квартале прошлого года.

Никита Егоров