Назван район Казани, где аренда будет дешеветь даже в туристический сезон

По словам экспертов, большинство арендодателей летом начнут сдавать жилье посуточно

Фото: Динар Фатыхов

В Авиастроительном районе Казани арендные ставки могут продолжить снижаться даже в туристический сезон. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделилась руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

— В нетуристической зоне Казани можно рассчитывать на дальнейшее снижение аренды даже летом. К таким местам относится, допустим, Авиастроительный район, — сказала изданию Гизатова.

Она добавила, что в районах города, которые будут востребованы у туристов, рассчитывать на уступки со стороны арендодателей не стоит. Дело в том, что в турсезон владельцы квартир начнут сдавать жилье посуточно, так как такой вариант сдачи принесет больше дохода, чем долгосрочная аренда.



Никита Егоров