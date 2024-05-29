Шедевры европейских живописцев «поселятся» во Дворце изящных искусств в Казани

Тысячи произведений из собрания Музея частных коллекций предстанут перед глазами публики, а пока при атрибуции открываются шедевры старых мастеров

Фото: Максим Платонов

Международный институт культурного наследия (МИКН) представил в Доме приемов три каталога из серии «Библиотека Мира искусств» и показал эксклюзивную выставку картин старых мастеров. Особенность — в том, что эти картины недавно были атрибутированы, и теперь на международном уровне признано, что в Музее частных коллекций действительно хранится, к примеру, оригинальный Ван Дейк. Искусствовед Вадим Садков, помогавший МИКН с атрибуцией и исследованием предметов из Музея частных коллекций, поделился во время презентации интересными фактами и рассказал, как историки искусства шаг за шагом исследуют попавшие к ним в руки уникальные произведения искусства, созданные несколько веков назад. Кроме того, в МИКН поделились планами по созданию Дворца изящных искусств — кажется, в Казани появится свой Лувр.

В Казани теперь есть свои Ван Дейк и Снейдерс

Международный институт культурного наследия (МИКН) представил новый научный проект — серию каталогов «Библиотека Мира искусств», куда войдут: «Дворец изящных искусств ASG: здание, коллекции, интерьеры», «Сто открытий старых мастеров», «Религиозные сюжеты в БСИИ». Презентация состоялась в Доме приемов на Карла Маркса. Там же была организована эксклюзивная выставка вновь опознанных картин из собрания Музея частных коллекций — например, оригиналы полотен на библейские сюжеты «Исцеление паралитика» и «Распятие с предстоящими», галантную сцену «Разговор влюбленных».

Выставка была подготовлена при участии авторитетного российского искусствоведа, профессора Вадима Садкова. Этот историк искусств считается крупным экспертом по старым мастерам (так в искусствоведческой традиции называют выдающихся художников стран Западной Европы, работавших в период от Ренессанса до XIX века). Садков — личность в искусствоведческом мире известная. Он куратор громких выставок Пушкинского музея, Эрмитажа, Нового Иерусалима, посвященных старым мастерам. А с начала нынешнего года эксперт тесно сотрудничает с научными сотрудниками МИКН в работе над голландско-фламандской коллекцией Большого собрания изящных искусств ASG.

Вадим Садков рассказал про изученные им картины из этого собрания, включая уникальные работы авторства Франса Снейдерса, Ван Дейка и Бернардо Строцци. Теперь это авторство признано официально, на международном уровне.

«Атрибуция — это специфическая область. Не магия и не чародейство, но и не математическая задача», — объяснял эксперт на своей лекции по методике атрибуции предметов живописи. Он отметил, что атрибуция — это одновременно и одна из самых трудоемких, и самых увлекательных задач. Идеальный, по его словам, вариант — когда автора картины можно назвать безошибочно, сюжет определен, а историю произведения можно проследить без единого пропуска, с момента его создания и до того, пока оно не попало в вашу коллекцию. Но такое случается далеко не всегда. Поэтому чаще автора и сюжет приходится определять по технологическим, типологическим и теоретическим признакам.

Атрибуция — это специфическая область. Не магия и не чародейство, но и не математическая задача



Что общего между атрибуцией картины и постановкой клинического диагноза

Здесь можно двигаться разными путями. К примеру, если не удается сразу назвать автора, для начала устанавливается принадлежность к определенной школе и время создания. Так поле поиска сужается. Вадим Садков сравнивает методику атрибуции с алгоритмом клинической диагностики медицинского заболевания, которая тоже проходит определенными этапами: визит к врачу, сбор анамнеза, рентген, анализы…. Как и в случае с постановкой диагноза, где последнее слово — за компетентным доктором, специалист по искусствоведческой атрибуции делает экспертное заключение на основе совокупности всей полученной им информации и личного опыта.

А может быть, руку мастера сможет распознать искусственный интеллект? Ведь его можно натренировать? Но Вадим Садко в этом сомневается — считает, что никакой прибор, никакая нейросеть не сумеет воспроизвести главное — активное чувство художественного качества. Это способность только человеческого мозга, способность эксперта, который натренирован именно на материал такого рода и насмотрен на огромное количество аналогичных памятников. Профессор шутливо сравнивает такую насмотренность с натренированностью служебных собак. Только глаза эксперта и его опыт позволяют распознать степень идентичности индивидуальной стилистики.

Гости, приглашенные на презентацию, узнали от него, какое значение имеет западноевропейская живопись в формировании российской художественной школы (оказалось, что сближений больше, чем можно было бы подумать). А еще поговорили о меценатах, собиравших коллекции европейского искусства. Вадим Садков подчеркнул, что коллекция Музея — одна из немногих, экспонаты которой находятся в России. Один из ведущих российских искусствоведов говорит:

— Казанский эксперимент — интересный, плодотворный и очень поучительный для чего-то подобного в дальнейшем.

Директор МИКН, доцент Алина Булгакова, в свою очередь, прочитала увлекательную лекцию об искусстве различать техники европейских живописцев, их учеников и последователей. Она рассказала и об эволюции материальной основы и технологии живописи — эти знания тоже помогают искусствоведам атрибутировать произведения.

«Казанский Лувр» покажет дворцовые интерьеры — от барокко до ампира

Почетными гостями встречи были историки и культурологи, члены Общественного совета, редакционная коллегия журнала «Мир искусств», культурные обозреватели. Все желающие могли поучаствовать в экскурсии по залам Музея частных коллекций и не фигурально, а в прямом смысле слова прикоснуться к искусству — к подлинным антикварным предметам интерьера.

В неформальной беседе с гостями организаторы анонсировали, что в Казани откроется Дворец изящных искусств — в нем публике откроют тысячи экспонатов из запасников Большого собрания. А всего в запасниках уже более 7000 предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, значительная часть которых восстановлена в собственных реставрационных мастерских МИКН. Многие достойные экспонаты коллекции пор ждут своего «выхода» на публику, а Дворец, согласно самым смелым планам, будет сравним по масштабу и атмосфере с Лувром и Эрмитажем. Особенностью концепции станет то, что во Дворце изящных искусств будут продемонстрированы не просто коллекции экспонатов — здесь воссоздадут «большие» стили искусства в дворцовых интерьерах, от петровского барокко до александровского ампира.

Международный институт культурного наследия поделился своими планами издательской деятельности. Так, материалы исследования, выполненные искусствоведами МИКН под руководством Вадима Садкова, лягут в основу издания «Сто открытий старых мастеров». В ближайших планах — работа над изданием «Религиозные сюжеты в БСИИ», предисловие к которому напишет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Вся научная исследовательская работа института — глубокая основа проекта Дворца изящных искусств. И в скором времени она станет общественным достоянием.