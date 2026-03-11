Татарстан планирует построить 4 млн кв. м жилья в промышленных зонах

Это должно произойти до 2030 года

Фото: Динар Фатыхов

По данным замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшата Гимаева, одной из ключевых проблем в сфере жилищного строительства остается задержка сдачи домов, финансируемых по проектной схеме. Причиной этого являются низкие темпы продаж квартир. Однако начиная со второй половины 2025 года рынок показал значительный рост продаж — за год объемы реализованных квартир увеличились на 31%.



В ходе обсуждения перспектив развития жилищного строительства Ильшат Гимаев сообщил о сформированных планах развития инфраструктуры в Казанской, Набережно-Челнинской и Альметьевской агломерациях до 2030 года. При этом были отмечены проблемные зоны в Лаишевском и Пестречинском районах.

Что касается земельных ресурсов, в Казани определены площадки в промышленных зонах, позволяющие построить более 4 миллионов квадратных метров жилья до 2030 года. Напомним, что градостроительный потенциал Татарстана, то есть предельная жилая площадь, которую возможно построить в течение трех лет, — за год увеличился на 12%.



Наталья Жирнова