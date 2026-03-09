Исследование: в Казани арендные квартиры выигрывают по качеству ремонта у продаваемых

В столице Татарстана практически нет вариантов без ремонта на рынке аренды

Фото: Динар Фатыхов

В Казани квартиры, сдаваемые в аренду, чаще имеют более качественную отделку, чем те, что выставлены на продажу. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Циане».

Арендаторы ищут готовое жилье, в которое можно сразу заехать, тогда как покупатели нередко готовы делать ремонт под себя, поэтому качество отделки при продаже не столь критично.

В Казани ситуация выглядит следующим образом. Среди арендных квартир:



25% — дизайнерский ремонт;

32% имеют косметический ремонт;

43% — евроремонт.

При этом вариантов без ремонта на рынке аренды практически нет.

Реальное время / realnoevremya.ru

На вторичном рынке структура иная. Здесь 16% квартир вообще не имеют ремонта, 20% — с дизайнерским ремонтом, 27% — с евроремонтом, 37% — с косметическим ремонтом.

Напомним, Казань попала в топ-10 городов России, где сильнее всего подешевела аренда комнат в 2025 году. Средняя сумма сократилась на 14,8%. В целом, по данным аналитиков, ставки аренды на комнаты в России снизились впервые с 2017 года. Падение цен зафиксировали в 38 из 70 исследованных городов.

Рената Валеева