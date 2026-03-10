Эксперты спрогнозировали снижение ставок аренды в России до мая 2026 года

Однако в Казани арендные ставки останутся на текущем уровне до июня

Фото: Динар Фатыхов

До майских праздников долгосрочная аренда в России может подешеветь на 3% относительно нынешнего уровня. Такой прогноз «Реальному времени» озвучила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская, отметив, что с мая рост ставок возобновится в связи с увеличением активности.

При этом в Казани арендные ставки останутся на текущем уровне до июня, а затем они снова вырастут на 1—1,5%, если рассматривать квартиры на «долгосрок». Таким мнением с «Реальным временем» поделилась член ассоциации «Казанский риелтор» Аделия Чекаева.

— Летом в Казань приезжает много студентов, а также рабочие, которые идут работать на стройки. В связи с повышенным спросом на долгосрочную аренду повышается и цена аренды, — объяснила Чекаева.

Подробнее о том, как изменились цены на аренду однушек в феврале, почему арендодатели идут на уступки и в каких районах Казани стоит рассчитывать на падение цен даже в туристический сезон, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров