СМУ-88 запускает отделку «под ключ» от застройщика

Новая услуга доступна как для покупателей строящихся проектов, так и для собственников квартир в уже сданных домах компании

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Владельцы квартир в жилых комплексах группы компаний «СМУ-88» теперь могут заказать комплексную чистовую отделку напрямую у застройщика. Новая услуга доступна как для покупателей строящихся проектов, так и для собственников в уже сданных домах компании.

Застройщик берет на себя организацию и контроль всех этапов ремонта: от закупки материалов и выполнения работ до юридического сопровождения и согласования перепланировки в БТИ. Срок выполнения работ составляет от трех до пяти месяцев. После завершения ремонта проводится приемка квартиры по чек-листу, а на выполненные работы предоставляется гарантия сроком 1 год.

Варианты отделки доступны в трех вариантах: светлом, темном и бежевом. Независимо от цветового решения, в состав работ входит покраска стен водоэмульсионной краской, натяжной потолок с нишами под шторы и напольное покрытие из кварцвинила 33 класса — материала, отличающегося высокой износостойкостью и практичностью в эксплуатации.

Особое внимание уделено деталям интерьера. В квартирах будут установлены двери с эмалевым покрытием, оснащенные скрытыми петлями и телескопическими наличниками, розетки и выключатели в цвете оружейной стали и встроенные светильники. Подоконники выполняются из керамогранита — материала, устойчивого к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета.

Квартиры оснащаются современным инженерным оборудованием — кондиционером, видеодомофоном и системой «теплый пол». У входной двери будет размещен мастер-выключатель, который одним нажатием отключает свет во всех комнатах. Дополнительно устанавливается система защиты от протечек воды, которая автоматически перекрывает подачу воды в случае аварийной ситуации.

Санузлы будут облицованы керамогранитом и укомплектованы всей необходимой сантехникой, включая инсталляцию с унитазом и гигиеническим душем, тумбу с раковиной и смесителем, ванну и тропический душ, водонагреватель, электрический полотенцесушитель и зеркало с подсветкой.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и два года подряд была признана «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 — один из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

