Казань вошла в топ-5 популярных направлений на вторичном рынке жилья

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2026 года на вторичном рынке жилья в России заключили 77 тыс. договоров купли‑продажи — на 4% меньше, чем годом ранее. При этом произошли изменения в рейтинге регионов‑лидеров: Московская область обошла Москву по объему сделок, а Санкт‑Петербург вышел на первое место по активности пользователей платформы. Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авито Недвижимость».

Казань вошла в пятерку самых востребованных направлений по интересу к приобретению вторичного жилья на сайте наряду с Санкт‑Петербургом, Москвой, Краснодаром и Ростовом‑на‑Дону. Среди других городов с заметным ростом интереса к вторичному жилью отметились Улан‑Удэ и Омск (+14% в каждом), Томск (+12%), Новосибирск (+6%) и Красноярск (+5%).

Что касается динамики продаж по регионам, то среди субъектов из топ‑10 положительную динамику к январю 2025 года показали Башкортостан (+7%) и Татарстан (+3%).

Средняя стоимость квадратного метра в Казани в январе 2026 года составила 205 тыс. рублей. Это заметно выше, чем в ряде крупных городов страны, где цены остаются на относительно низком уровне: например, в Астрахани и Липецке — по 87 тысяч рублей за кв. м, в Брянске и Смоленске — по 88 тыс. рублей, в Ульяновске — 89 тыс. рублей. В то же время Казань уступает по средней цене Москве в пределах МКАД (565 тыс. рублей за кв. м), Сочи (305 тыс. рублей) и Санкт‑Петербургу (256 тыс. рублей).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, отметил, что рост средних цен на вторичном рынке во многом обусловлен структурными изменениями предложения: доступные объекты раскупаются быстрее, а в экспозиции остается преимущественно более дорогое жилье. При этом недвижимость по‑прежнему воспринимается россиянами как надежный защитный актив, что влияет на стратегию продавцов.

Напомним, Казань оказалась на четвертом месте среди городов по уровню недоступности жилья на вторичном рынке. Для покупки однокомнатной б/у квартиры необходимо иметь 100 зарплат.

Рената Валеева