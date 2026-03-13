В Госдуме предложили снимать на видео все сделки с недвижимостью

Нотариальное удостоверение сделок опирается в основном на бумажные документы, которые легко подделать или оспорить

Фото: Динар Фатыхов

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой ввести в России обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. Об этом пишет РИА «Новости».

— Покупка или продажа жилья — это шаг, в котором ошибка или злой умысел могут стоить человеку всего, что он копил десятилетиями. Поэтому нотариусы должны вести видеофиксацию при удостоверении всех сделок с недвижимостью. Речь идет не просто о формальной записи процесса — видеоматериалы нужно хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве, чтобы они были доступны правоохранителям, когда возникнет необходимость, — сказал Кошелев.

Парламентарий отметил, что сегодня нотариальное удостоверение сделок опирается в основном на бумажные документы, которые легко подделать или оспорить.

— В зоне особого риска — одинокие пожилые люди и те, кто не обладает юридической грамотностью. Многие граждане пенсионного возраста могут испытывать сложности с прочтением документов, напечатанных мелким шрифтом, или не до конца понимать юридические последствия подписи, — подчеркнул депутат.

Напомним, Казань вошла в топ-5 популярных направлений на вторичном рынке жилья. Средняя стоимость квадратного метра в Казани в январе 2026 года составила 205 тыс. рублей.

Рената Валеева