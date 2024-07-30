Реставрацию здания на углу Лобачевского и Дзержинского обещают завершить в 2025 году

«Танцующие» окна, исторический кирпич и скрытые этажи: как продвигается восстановление уникального исторического объекта в сердце Казани

Фото: Динар Фатыхов

Номера Михайлова и их известные обитатели



«Реальное время» еще 7 лет назад писало о том, как специалисты ASG собирались восстанавливать старинное здание, формирующее угол улиц Лобачевского и Дзержинского в Казани. Оно известно, например, тем, что знаменитый актер Василий Качалов жил в одном из номеров гостиницы, действовавшей в этом здании в конце прошлого века. Здесь и сейчас есть мемориальная табличка, повествующая об этом факте: в угловой комнате с балконом и даже телефоном Качалов жил с 1897 по 1899 годы. Историки театра рассказывают, что очевидцы наблюдали даже, как артист брился на этом балконе.

Знаменитый актер Василий Качалов жил в одном из номеров гостиницы, действовавшей в этом здании в конце прошлого века. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жили в номерах купца Михайлова и другие известные люди из театральной среды: так, именно здесь умер во время казанских гастролей Василий Андреев-Бурлак, известный своим артистическим даром на всю царскую Россию. Актриса Ольга Жизнева, известная нам по роли матери Мельникова из фильма «Доживем до понедельника», тоже здесь останавливалась.

Словом, немудрено, что дом этот запомнился именно как «номера Михайлова». Но выполнял этот дом и другие функции. Построен он был не позднее 1858 года на территории, принадлежащей приходу Воскресенской церкви (она стояла на месте нынешнего здания Института химии КФУ). Землей владел священник Андрей Иорданский. Это по его заказу было построено угловое здание, которое и формирует угол улиц вот уже более полутора веков.

В 1869 году Иорданский продал дом купцу Герасиму Михайлову. Тот «прирезал» к нему изрядный кусок церковной земли чуть повыше, расширил хозяйственные постройки до двухэтажного флигеля и соединил их стеклянной галереей с основным зданием — чтобы устроить здесь доходный дом, номера для приезжих и открыть трактир. Номера попроще пользовались спросом у студентов университета, помещения получше арендовали актеры. В 1897 году вместо трактира в полуподвальном помещении номеров открылся ресторан (сохранилось газетное объявление, в котором рекламировались свежие пирожки и горячий шашлык, которые здесь подавали). А еще в доме располагалась фотомастерская.

После революции назначение дома не изменилось — вот только жильцов тут стало больше. К флигелям пристроили лестницы, внутри двора появились новые постройки.

Так и образовался этот объект — разновременной, уникальный с архитектурной точки зрения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так и образовался этот объект — разновременной, уникальный с архитектурной точки зрения. И чуть было не утраченный в девяностых годах, ведь к 2012 году комплекс зданий находился в муниципальной собственности и в итоге пожаров и отсутствия должного ухода пришел в совершенно аварийное состояние. Жильцов отсюда расселили, объект требовал масштабной реставрации. В 2012 году объект перешел в собственность ГК ASG, и начался долгий этап проектирования и реставрации.

«За этот дом я больше всего переживала»

На минувшей неделе помощник раиса РТ Олеся Балтусова делала обход реставрируемого объекта в сопровождении специалистов ASG. Она признавалась:

— Это лучший подарок к моему отпуску, который начинается на днях! Я, честно говоря, не ожидала, что уже на таком уровне, на такой стадии этот объект. По сути, реставрация уже закончена. За этот дом я больше всего переживала. Он был самым аварийным и заброшенным из всех остальных в коллекции ГК ASG, находился в самом страшном состоянии. А ведь это знаковое место, градоформирующий угол, имеющий большое историческое значение. Рядом университет, общественные места. Помню свои впечатления из 2011 года: было понятно, что если он сейчас не попадет в надежные руки, то будет утрачен. Когда в 2013 году здесь начались консервационные работы, хотелось, чтобы процесс шел быстрее. И вот прошло десять лет — и мы видим масштаб сделанного. Понимаем, что десять лет для реставрации такого объема — нормальный срок.

Как известно, в подобных проектах самая долгая и сложная часть — выполнить проект реставрации и согласовать его с охранными ведомствами (дом относится к объектам культурного наследия). Специалисты, занимающиеся реставрацией, ставили своей задачей воссоздать его в историческом объеме и сохранить максимум «родных» элементов. Порой сделать это было сложно: от некоторых частей флигеля и пристроек оставались только фрагменты стен. Внутреннее состояние «ядра» дома тоже поражало воображение (в плохом смысле): исторические арки были заложены и забиты, в помещении не раз случались пожары, перекрытия просели. Исторический объект был на грани гибели.

За этот дом я больше всего переживала. Он был самым аварийным и заброшенным из всех остальных в коллекции ГК ASG, находился в самом страшном состоянии



«Ориентировались на архивные документы»

В 2013 году были проведены противоаварийные работы. В 2017-м началась реставрация. Главный архитектор проекта, доцент КГАСА Альбина Хайруллина рассказывает:

— Объект внутри был аварийным, помещения — разрушенными. Поэтому, приступая к реставрации, мы ориентировались на найденные нами архивные документы, по которым поняли, каким был весь этот объем: пристрой, оранжерея, внутренние пространства. По этим материалам и восстанавливали дом. В процессе реставрации мы многое для себя нашли: например, арки, заложенные кирпичом и забитые досками. Или остатки оконных конструкций и даже металлические держатели для водопровода на стенах, к которым впоследствии, в конце XIX века, был пристроен флигель (так наружные детали отделки стали внутренними). От некоторых частей здания оставались буквально только стены — и мы восстанавливали их из исторического кирпича.

Сейчас основные конструктивные работы завершаются: восстановлены разрушенные объемы здания, укреплены конструктивные элементы. Воссозданы кирпичные арки, которыми изобилует внутреннее пространство дома. Причем большинство из них изначально имели разную форму и конструкцию, и архитекторы воссоздали эти различия.

Немалую часть внутренних стен решили оставить без оштукатуривания — кирпичную кладку расчистят, обработают и оставят как есть. Это делается, чтобы оставить на виду следы истории, которые расскажут об эволюции жизни в нашем городе.

Танцующие окна и кирпичи «в точечку»

Конструкция здания сама по себе интересна не только тем, что она формировалась в течение нескольких десятков лет и относится к разным периодам. Дом на Лобачевского, 3/24 еще и «разноэтажный»: на улицу Лобачевского он выходит одним этажом, а во двор опускается двумя. Так получилось из-за сильного перепада рельефа. Еще одна интересная деталь: пристроенный флигель в объект охраны не входит, он выходит за границы памятника. Но реставраторы решили не разделять эту архитектурную цельность и восстановили весь объем дома в границах начала XX века. Причем все сделано из исторического кирпича: никакого новодела, три этажа флигеля с мансардой выглядят очень исторично. Даже крышу восстанавливали по реальным свидетельствам эпохи:

— Мы нашли фотографию, снятую с колокольни храма, стоявшего на месте нынешнего химфака КФУ. Мы видим это здание: тут три этажа и уже есть этот пристрой. По этой фотографии мы смогли восстановить конфигурацию крыши. На стене дома в начале XX века была надпись «Фотография», мы впоследствии хотим попросить собственника ее восстановить.

Сохранилась внутри здания парадная каменная лестница — и сейчас архитекторы-реставраторы решают, как ее реставрировать. Дело в том, что она сильно повреждена, а высота стертости ступеней уже критическая. А вот галерею, соединявшую флигель с домом, уже построили. Когда-то ее крыли стеклом, ведь в ней была оранжерея, где выращивали сезонные овощи! Внутри здания видны следы от перегородок: большие помещения были «нарезаны» на крохотные комнатушки, сдававшиеся внаем бедным студентам.

«Мы не планируем эту стену штукатурить, оставим в кирпиче. Ведь во всей этой реставрации мы стараемся выделить подлинные элементы, обратить на них особое внимание», — рассказывает Альбина Хайруллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Внимание уделяется каждой детали. Альбина Хайруллина рассказала Олесе Балтусовой:

— Мы поставили в комнате, где жил Качалов, деревянные окна. Но так как здание изначально неровное по высоте, то можно заметить «неидеальную» геометрию расположения окон. Мы, конечно, могли все это выровнять, но решили оставить так, чтобы отдать дань истории. Получились «танцующие окна». Снаружи здания, на главном крыльце, мы воссоздали по историческим фотографиям кованый навес. На доме сохранились фигурные балкончики, мы сделаем так, чтобы на них можно было выходить. Обратите внимание на то, как мы реставрируем пристроенный перед революцией объем: здесь на внешней стене была водосточная система, от которой остались «лапки» — мы их тоже сохранили! На некоторых кирпичах есть точечки, которые обозначают номер партии. По таким следам времени можно читать историю. Видны тут и остатки окон. Мы не планируем эту стену штукатурить, оставим в кирпиче. Ведь во всей этой реставрации мы стараемся выделить подлинные элементы, обратить на них особое внимание. Возможно, на чей-то взгляд эти элементы неказистые — например, сбитые оконные наличники на стене, которая когда-то была внешней, а потом стала внутренней. Но, тем не менее, нам кажется, что это интересно и что через это можно прикоснуться к истории.

Все помещения внутри здания — нестандартной геометрии: они не прямоугольные, пространства перетекают одно в другое и находятся на разных уровнях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Надо, чтобы была продуманная политика аренды»

Во внутреннем объеме дома почти все конструктивные работы окончены — идет реконструкция цокольного этажа с тяжелыми кирпичными сводами. Все помещения внутри здания — нестандартной геометрии: они не прямоугольные, пространства перетекают одно в другое и находятся на разных уровнях. Объект обещают сдать в эксплуатацию в 2025 году. А что будет дальше?

— Надо, чтобы была продуманная политика аренды этого здания. Наверняка арендаторы уже интересуются? — спросила Олеся Балтусова.

Сергей Чугунов, директор Центра коммерческой недвижимости ГК ASG Invest, ответил, что управление объектом компания оставляет за собой и будет согласовывать каждый договор аренды и даже субаренды (если вдруг зданием займется оптовый арендатор).

— За 10 лет сюда было вложено очень много сил. Охранный статус с «номеров Михайлова» не снимается, и мы будем очень внимательно подходить к тому, что разместится в этом объекте. Здесь должна сложиться удачная коллаборация, центр притяжения туристов и студентов. С учетом большого количества входных групп, можно организовать такое пространство, которое обеспечит сценарий полного дня для человека, который сюда придет: чтобы он мог тут и поесть в ресторане, и поработать в коворкинге, к примеру.

Объект обещают сдать в эксплуатацию в 2025 году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заявки на аренду уже есть. Собственник здания утверждает, что внутренней конкуренции между арендаторами не допустит: например, здесь точно не встанут два ресторана одной концепции. Наполнение этого выстраданного объекта будет проходить «в ручном режиме», бережно и с уважением к огромной истории места. А еще сейчас в ASG думают над тем, чтобы организовать проходной дворик: спустившись по лестнице с Лобачевского, человек сможет пройти уютным и красивым двором — и оказаться на Дзержинского, прямо перед оградой парка «Черное озеро». Как это организовать — пока обсуждается.

1 / 51



































































































