В России сократились сроки ипотечного кредитования

На фоне снижения ключевой ставки кредиты на жилье вновь стали популярны, но их берут уже на более короткий срок

Спрос на рыночную ипотеку за месяц вырос наполовину

В феврале 2026 года спрос на рыночную ипотеку в России вырос на 48% по сравнению с январем. Объем выданных жилищных кредитов по коммерческим ставкам в третий зимний месяц достиг 78,3 млрд рублей, следует из аналитики портала «Домклик».



По словам директора департамента онлайн-сервиса Алексея Лейпи, на рост востребованности рыночной ипотеки влияет снижение ключевой ставки Центробанка. Это дает позитивный сигнал рынку и заемщикам. Свое влияние оказали и ожидаемые населением изменения условий выдачи семейной ипотеки.

— Предшествующий ажиотажный спрос на данную программу (семейную ипотеку, — прим. авт. ) накануне ограничений в феврале временно охладил интерес к льготным программам, — рассказал спикер.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 15,5%. При этом банки выдают жилищный кредит заемщикам по ставке от 16,9% до 20% годовых в зависимости от кредитной организации.

«Речь преимущественно о сделках, которые сопровождают альтернативные и обменные операции»

На сегодняшний день все ипотечные сделки на вторичном рынке — это альтернативные и обменные операции. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.



— Сейчас ипотека, безусловно, присутствует на вторичном рынке, но речь идет преимущественно о сделках, которые сопровождают альтернативные и обменные операции. В данном случае возможны два варианта: покупатели продают свою прежнюю недвижимость, покупают в ипотеку, например, квартиру побольше, а значительную часть долга погашают за счет вырученных с продажи старой жилплощади денег. Второй сценарий: у гражданина есть большая накопленная сумма, и он покупает квартиру, оплачивая недостающую часть ипотекой. Оба случая вполне рабочие, — указал собеседник.

По его словам, именно по причине обслуживания обменных операций сроки, на которые люди берут ипотеку, в России сократились.

— Если раньше все брали ипотеку на 28—30 лет, то сейчас — уже на 20 лет, — объяснил эксперт.

Константин Апрелев также отметил, что на текущий момент в мониторинге сложно отследить, за какое время заемщик выплачивает ипотеку. Именно поэтому статистика, связанная со скоростью погашения жилищного кредита, требует более системного рассмотрения, считает спикер.

Никита Егоров