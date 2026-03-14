В России сократились сроки ипотечного кредитования
На фоне снижения ключевой ставки кредиты на жилье вновь стали популярны, но их берут уже на более короткий срок
Спрос на рыночную ипотеку за месяц вырос наполовину
В феврале 2026 года спрос на рыночную ипотеку в России вырос на 48% по сравнению с январем. Объем выданных жилищных кредитов по коммерческим ставкам в третий зимний месяц достиг 78,3 млрд рублей, следует из аналитики портала «Домклик».
По словам директора департамента онлайн-сервиса Алексея Лейпи, на рост востребованности рыночной ипотеки влияет снижение ключевой ставки Центробанка. Это дает позитивный сигнал рынку и заемщикам. Свое влияние оказали и ожидаемые населением изменения условий выдачи семейной ипотеки.
Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 15,5%. При этом банки выдают жилищный кредит заемщикам по ставке от 16,9% до 20% годовых в зависимости от кредитной организации.
«Речь преимущественно о сделках, которые сопровождают альтернативные и обменные операции»
На сегодняшний день все ипотечные сделки на вторичном рынке — это альтернативные и обменные операции. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.
По его словам, именно по причине обслуживания обменных операций сроки, на которые люди берут ипотеку, в России сократились.
— Если раньше все брали ипотеку на 28—30 лет, то сейчас — уже на 20 лет, — объяснил эксперт.
Константин Апрелев также отметил, что на текущий момент в мониторинге сложно отследить, за какое время заемщик выплачивает ипотеку. Именно поэтому статистика, связанная со скоростью погашения жилищного кредита, требует более системного рассмотрения, считает спикер.
