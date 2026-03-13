«Отражает сезонные закономерности»: за месяц индекс промпроизводства в Татарстане упал на 13,3%

Республика стала третьей в ПФО и 15-й по России

Индекс промышленного производства Татарстана за январь 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 105,2%. По Приволжскому федеральному округу республика заняла 3-е место, а по России — только 15-е. По сравнению с декабрем 2025-го снижение составило 13,3%. Ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич считает, что это отражает сезонные закономерности, характерные для российской промышленности. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Январь традиционно является «низким» месяцем из-за меньшего числа рабочих дней»

В Татарстане по итогам января 2026 года зафиксирован рост промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — он составил 105,2% к январю 2025-го. При этом по отношению к декабрю 2025 года показатель зафиксирован на уровне 86,7% — то есть за месяц ИПП упал на 13,3%. Такие данные привел в своем докладе «Социально-экономическое положение России» Росстат.



Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан занял третье место по динамике промышленного производства. Первое место по итогам января 2026 года заняла Башкирия. Индекс промышленного производства там составил 110% к январю 2025 года, а по отношению к декабрю 2025 года — 82,9%.

На втором месте расположилась Чувашия, где показатель составил 106,1% к январю 2025 года. В сравнении с декабрем 2025 года индекс в регионе составил 78,4%.

Регион Январь 2026 в % к январю 2025 1. Башкирия 110% 2. Чувашия 106,1% 3. Татарстан 105,2% 4. Пермский край 104,4% 5. Пензенская область 103,4% 6. Саратовская область 100,4% 7. Удмуртия 97,6% 8. Самарская область 96,7% 9. Оренбургская область 94,6% 10. Кировская область 93,4%



Со слов ведущего аналитика по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольги Карпулевич, различия в динамике индекса промышленного производства между регионами ПФО в январе текущего года объясняются структурой промышленности и ее разной чувствительностью к конъюнктурным факторам.

— Снижение ИПП Татарстана в январе на 13,3% относительно декабря 2025 года отражает сезонные закономерности, характерные для российской промышленности: январь традиционно является «низким» месяцем из-за меньшего числа рабочих дней и роста активности предприятий в декабре в связи с закрытием годовых планов и подготовкой к следующему производственному циклу. Увеличение плановых отгрузок в конце года создает высокую базу для сравнения со следующим месяцем. Для анализа динамики предпочтительнее годовые данные, очищенные от сезонных колебаний, — считает эксперт.

Напомним, по итогам 2025 года промышленность Татарстана продемонстрировала более внушительный рост. Индекс промпроизводства в республике по итогам 2025 года составил впечатляющие 109,9% по сравнению с 2024 годом. Отдельно отмечается динамика декабря: в декабре 2025 года индекс промышленного производства составил 106,7% к декабрю 2024 года. Кроме того, по итогам декабря 2025 года совокупная стоимость отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями Татарстана достигла 410,9 млрд рублей.

Татарстан — 15-й в России по ИПП

Лидером по росту промышленного производства в начале 2026-го стала Северная Осетия — Алания, где индекс промышленного производства составил 129,1% к январю 2025 года.

Вторую позицию занял Камчатский край с показателем 124,7%, а третье место — Амурская область, где индекс достиг 124%.



Регион Январь 2026 в % к январю 2025 1. Северная Осетия — Алания +29,1% 2. Камчатский край +24,7% 3. Амурская область +24% 4. Калининградская область +22,3% 5. Тамбовская область +17,4% 6. Псковская область +13,3% 7. Москва +12,9% 8. Дагестан +12,2% 9. Башкирия +10% 10. Еврейская автономная область +7,9%



В общероссийском рейтинге по итогам января 2026 года Татарстан занял 15-е место. Для сравнения: в июле прошлого года республика показывала впечатляющий скачок на 17% и занимала четвертое место среди регионов. Тогда сектор обрабатывающих производств вырос на 30,2%, а среди отраслей наибольший рост показало производство лекарств и медицинских материалов — +88,7%.

В ряде регионов России в январе 2026 года, напротив, зафиксировано значительное снижение промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметное падение отмечено в Астраханской области, где индекс промышленного производства сократился более чем на 59% и составил 40,4% к уровню января 2025 года.

На втором месте среди регионов с наибольшим снижением оказался Севастополь. Там показатель снизился более чем на 32%, до 67,9%. Замыкает тройку регионов-аутсайдеров Чукотка, где индекс промышленного производства уменьшился на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

На выпуск продукции повлияли холода и снегопады

Что касается отраслей, аутсайдер 2025 года в структуре промпроизводства — автопром — остается в глубоком минусе (-21,3% год к году) после -20,2% (г/г) в декабре. Производство легковых машин в январе снизилось на 13% (г/г), а грузовиков — почти на 36% (г/г). Усилились темпы спада в деревообработке (-13,5% г/г), легкой промышленности (-12,8% г/г), производствах, ориентированных на строительный сектор (производство прочей неметаллической минеральной продукции (-13,9% г/г), металлургический комплекс (-6,4% г/г)).

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также добавила, что на снижение ИПП в России повлияла погода.

— На выпуск в некоторых видах деятельности (например, проведение строительных работ) повлияла также холодная погода и обильные снегопады — по данным «Системного оператора ЕЭС», в январе 2026 года средняя температура воздуха по России была на 2 градуса ниже климатической нормы, — добавила она.

«Татарстан, несмотря на высокий результат, столкнулся с более выраженной негативной динамикой в отдельных отраслях»

В секторе добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства Татарстана в январе 2026 года составил 103,4% к январю 2025 года.

В сегменте обрабатывающих производств в Татарстане показатель достиг 105,8%, в отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха — 108,7%. В то же время в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений зафиксировано снижение. Индекс здесь составил 97,6% к уровню января прошлого года.

— Татарстан, несмотря на высокий результат, столкнулся с более выраженной негативной динамикой в отдельных отраслях, включая автопром, металлургию, производство резиновых и пластмассовых изделий. При этом драйверы роста — фармацевтика, химия, нефтепереработка — не смогли компенсировать спад в традиционных секторах, — отметила Ольга Карпулевич.

Превзойдет ли Татарстан январский результат?

Ольга Карпулевич считает, что в текущем году ожидается рост ИПП на 1,7%. Сезонность и сложности в ключевых отраслях (автопроме и нефтепереработке) снижают вероятность превышения январского показателя по итогам первого квартала.

В то же время динамику промпроизводства могут поддержать инвестиционная активность и смягчение ДКП, хотя их эффект проявляется с отставанием.

