В Казани на аренду квартиры уходит около 35% зарплаты

В Набережных Челнах доля расходов на съемное жилье составляет около 33%, показало исследование рынка аренды в крупных городах

Фото: Динар Фатыхов

В крупных городах России значительная часть доходов жителей уходит на оплату аренды жилья. В среднем по стране этот показатель составляет около 34% заработной платы, однако в разных городах он может существенно различаться. Такие данные приводятся в исследовании рынка арендного жилья, в котором были проанализированы показатели доходов и стоимости аренды в 40 городах. Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-служба «Циана».

Согласно результатам анализа, в крупных российских городах на оплату съемного жилья уходит от 27% до 56% заработной платы. При этом эксперты отмечают, что различия между городами сильнее зависят от стоимости аренды, чем от уровня доходов. Разброс арендных ставок между локациями достигает четырехкратного значения, тогда как разница в зарплатах составляет примерно 2,5 раза.

В большинстве случаев наблюдается закономерность: чем выше стоимость аренды, тем большую долю дохода она занимает. Однако исследование показывает, что существуют и исключения, связанные с особенностями местного рынка труда или уровнем арендных ставок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самая высокая нагрузка на доходы арендаторов зафиксирована в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах на оплату съемного жилья уходит от 43% до 56% заработной платы. Все три города входят в число локаций с наиболее высокой стоимостью аренды.

В первую пятерку городов по доле расходов на аренду также вошли Калининград и Астрахань. В Калининграде высокий показатель связан с относительно дорогими арендными ставками. В Астрахани на долю расходов влияет другой фактор — более низкий уровень доходов. По данным исследования, именно в Астрахани средние зарплаты оказались минимальными среди всех анализируемых городов.

На противоположной стороне рейтинга находятся города с наиболее доступной арендой. Минимальная доля расходов на съемное жилье зафиксирована в Тольятти, Новокузнецке и Пензе. Здесь на оплату аренды в среднем уходит около 27—28% заработной платы.

Похожие показатели наблюдаются и в ряде других городов. Так, в Кемерове, Липецке и Оренбурге доля расходов на аренду составляет примерно 29% дохода. В этих городах фиксируются одни из самых низких ставок аренды среди анализируемых рынков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отдельное внимание в исследовании уделено динамике доступности арендного жилья за последний год. В целом по стране съемное жилье стало немного доступнее. Если год назад на оплату аренды в среднем по городам уходило около 38% заработной платы, то теперь этот показатель снизился до 34%.

Эксперты объясняют такую динамику тем, что стоимость аренды за год изменилась незначительно. В среднем ставки выросли всего на 1,4%. При этом число городов, где аренда стала дороже, и тех, где она подешевела, оказалось примерно одинаковым.

В то же время заработные платы продолжили расти. По данным исследования, за последний год доходы в среднем увеличились на 13%. Именно этот фактор в значительной степени повлиял на повышение доступности съемного жилья.



В результате съемное жилье стало доступнее в большинстве городов. Снижение нагрузки на доходы арендаторов зафиксировано в 37 из 40 анализируемых городов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее заметное улучшение показателей отмечено в Сочи, Астрахани, Хабаровске и Калининграде. В этих городах доля расходов на аренду сократилась на 8—14 процентных пунктов. Причины снижения показателей различаются. В Сочи, Астрахани и Хабаровске уменьшение доли расходов связано прежде всего со снижением стоимости аренды. В Калининграде ключевую роль сыграл рост доходов жителей.

В ряде городов ситуация практически не изменилась. К таким городам относятся Саратов и Набережные Челны, где доля расходов на аренду осталась примерно на прежнем уровне.

Согласно данным исследования, в Набережных Челнах средний уровень заработной платы составляет около 26,5 тыс. рублей, а на оплату аренды уходит примерно 33% дохода. По сравнению с прошлым годом этот показатель практически не изменился.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Казань также вошла в число городов, включенных в анализ. В столице Татарстана средняя заработная плата составляет около 31,9 тыс. рублей, а доля расходов на аренду жилья достигает примерно 35% дохода.

При этом за год нагрузка на доходы арендаторов в Казани снизилась. По сравнению с прошлым периодом доля расходов на съемное жилье сократилась на 5 процентных пунктов.

Ариана Ранцева