Градостроительный потенциал Татарстана вырос на 12%

Фото: Артем Дергунов

Градостроительный потенциал республики — то есть предельная жилая площадь, которую возможно построить в течение трех лет, — за год увеличился на 12%. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно‑коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев.

Если на 1 марта 2025 года этот показатель находился на уровне 5,7 млн кв. м, то к 1 марта 2026-го он достиг 6,3 млн кв. м.

Кроме того, замглавы Минстроя РТ отметил рост объема действующих разрешений на строительство многоквартирных домов. За аналогичный период показатель увеличился с 5,1 млн кв. м до 5,7 млн кв. м, что соответствует приросту в 12,4%. При этом площадь непосредственно строящихся многоквартирных домов выросла незначительно — всего на 0,3%, до 3,6 млн кв. м.

Напомним, в Татарстане с начала года сдали 45 многоквартирных домов общей площадью 376 «квадратов». Это 36% от плана на 2026-й.



Рената Валеева