В будущем Дворце изящных искусств ASG идет второй этап реставрации

Бесконечно длинные анфилады, залы императоров и меценатов, тысячи шедевров мирового искусства — каким будет казанский Лувр

Фото: предоставлено пресс-службой ASG

В Казани продолжается масштабный проект восстановления и приспособления будущего Дворца изящных искусств ASG на улице Карла Маркса — объекта культурного наследия федерального значения. В комплексе зданий, самые старые из которых датируются XVIII веком, откроется пространство, наполненное произведениями искусства из частного собрания ASG. Будут созданы императорские залы, посвященные великим правителям России, и именные залы российских меценатов и коллекционеров искусства. «Реальное время» побывало в здании Дворца. Подробности о том, каким он будет, — в нашем материале.

Реставрация идет полным ходом

Объект культурного наследия федерального значения работы архитектора Василия Кафтырева (Карла Маркса, 17) — это, в действительности, 5 исторических домов, которые в XIX веке были объединены единой крышей и достроены в одно здание. С 1836 года и по конец XX века в этом здании располагались медицинские учреждения — больницы. К началу века нынешнего величественное некогда сооружение подошло в состоянии износа на 49%. Как выражается главный архитектор проекта реставрации Альбина Каримова, «пациент был скорее мертв, чем жив». Но реставрация началась, когда комплекс зданий отошел в собственность группы компаний ASG.

предоставлено пресс-службой ASG

Внешний облик здания был восстановлен группой компаний ASG во время первого этапа реставрационных работ в рамках программы «Возродим Старую Казань!» в 2012—2016 годах. Это тот самый красный фасад, увенчанный фигурой Зиланта, который выходит сегодня на улицу Карла Маркса и тянется на целый квартал. Затем был разработан проект реставрации внутренних объемов здания — утвердили его лишь недавно, в конце минувшего года. Сейчас идет разработка проекта приспособления. И пока он не согласован и не утвержден, ASG invest занимается работами из разрешенного списка по проекту реставрации — приводит в порядок внутренние объемы помещений.

В воскресенье главный архитектор проекта реставрации Дворца изящных искусств ASG Альбина Каримова провела экскурсию по реставрируемому объекту для журналистов, которые приехали на форум «РЕБУС». Она рассказала, как архитекторам-реставраторам открывались старинные объемы, как они находили оконные проемы XVIII века, как продумывали, какой будет галерея, как придумывали вид парадной лестницы (давно утраченной, но все равно необходимой здесь).

Сейчас объект укреплен, расчищены объемы и пространства, в залах на втором этаже подготавливаются стены. Специалисты тестируют различные виды коробов под современные коммуникации (вентиляционную систему, пожаротушение и т.д.). Уже видно, что объект не заброшен, не разрушен и вскоре здесь будет знаковое для города и республики пространство.

Над этим проектом работают множество специалистов — и руководитель реставрационных мастерских ASG Иван Никонов, и Альбина Каримова, и искусствоведы Международного института культурного наследия, и многие другие. Результатом должен стать проект, равных которому в России еще не было.

Казань хранит жемчужины мирового искусства

Дворец изящных искусств ASG в Казани обещает быть обширным пространством (более 10 тысяч квадратных метров), где казанцы и гости города смогут полюбоваться произведениями мирового искусства из масштабной корпоративной коллекции ASG.

Перед посетителем Дворца откроется почти 400-летняя история классического искусства — в картинах старых мастеров, предметах мебели и интерьеров, в часах и тонком мейсенском фарфоре. От барокко до ампира и неоклассицизма. Английские секретеры — и французские гобелены. Фламандский натюрморт — и итальянские пейзажи. Вычурные козетки на тонких ножках с резьбой рококо — и строгие диваны эпохи классицизма. Множество сокровищ ждут своего часа в хранилище Большого собрания изящных искусств ASG — когда Дворец изящных искусств будет отреставрирован и приспособлен, их красота откроется, наконец, зрителю.

Множество сокровищ ждут своего часа в хранилище Собрания частных коллекций ASG. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Коллекция мирового искусства, собранная меценатом, лендлордом Алексеем Семиным, насчитывает более 7 тысяч экземпляров — картин, предметов мебели и интерьера, часов, посуды, сделанных за рубежом в период с XV по XIX век. Среди них есть настоящие жемчужины и любопытные исторические артефакты — например, немецкий шкаф, сделанный для Петра I по заказу. Или живописные полотна Франса Снейдерса. Или фарфор с вензелем Наполеона Бонапарта. Или мебель из гарнитура, который был сделан в начала XIX века французским мастером по заказу Белого дома в Вашингтоне, для первых американских президентов.

Несколько сотен экспонатов из коллекции, ее жемчужины, выставлены сейчас в Доме приемов ASG на Карла Маркса, 16—18. Это комплекс из двух особняков, который тоже реставрировала ASG. Сегодня в нем, помимо помещений для проведения мероприятий, презентаций и деловых переговоров, обустроено еще и музейное пространство, где с успехом экспонируются уникальные предметы коллекции. Впоследствии они «переедут» через дорогу, во Дворец изящных искусств ASG, где составят ядро экспозиции.

Несколько сотен экспонатов из коллекции, ее жемчужины, выставлены сейчас в Доме приемов ASG на Карла Маркса, 16—18. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Залы Екатерины II и казанских архитекторов, бальная зала и мультимедийное пространство

Это не будет картинная галерея или музейное пространство в чистом виде и в привычном формате. Здесь будут обустроены именные залы российских меценатов и императоров, предметы в каждый зал подбираются, исходя из культурного и исторического контекста эпохи и личности. Залы эти могут быть использованы под проведение деловых и светских мероприятий, фотосессий и съемок фильмов, а в свободное от бронирования время сюда смогут пройти посетители — ведь здесь определенно будет на что посмотреть.

Важно, что выбирались императоры и меценатские фамилии не случайно. Важно было, чтобы конкретная личность или семейство была связана с Казанью или с татарской нацией (так, к примеру, появились именные залы Шереметевых, Горчаковых, Мусиных-Пушкиных). Императоры, которые сыграли огромную роль в жизни татар и в развитии Казани, тоже станут героями экспозиции Дворца изящных искусств: это Петр I и его дочь Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр I и Александр III. Всего на трех этажах решили разместить 36 парадных залов, 22 из которых — именные! Есть еще зал казанских архитекторов, купеческий зал и ряд других.

предоставлено пресс-службой ASG

Важно, как будет формироваться наполнение каждого зала. Это совершенно не случайный процесс. Возьмем умозрительный пример: определенный князь, большой любитель голландского искусства, собирал картины определенного художника. В его зале будет собрано искусство, которое обрамляло его эпоху и его коллекцию: картины смежных мастеров (порой даже из той же мастерской), предметы мебели аналогичной эпохи, интерьерные мелочи заданного стиля.

Императорские залы выражают основные стилевые направления: от петровского барокко до александровского ампира. Таким образом, реализуется идея о том, что важно показывать не только признанные всем миром шедевры мирового искусства. Важно организовывать исторический контекст определенного времени и культурного стиля. Показывать провенанс — бытование — вещи. Поэтому здесь мы увидим не стандартные музейные пространства, где на стенах одна за другой висят десятки картин. Здесь воссоздаются исторические интерьеры с подлинниками предметов, и в каждом зале посетитель ощутит дыхание давно ушедшей эпохи, увидит, как жили люди и чем восхищались.

Залы на первом и втором этаже выходят в бесконечно длинную анфиладу, которая протянется по всему историческому зданию и тоже станет своеобразной художественной галереей, вместилищем многих десятков живописных полотен старых европейских мастеров.

Прямо сейчас, в процессе реставрации, в императорских и меценатских залах тщательно подбирается гипсовая отделка — лепнина потолка и стен. Для этого искусствоведы показывают образцы исторической лепнины из особняков поименованных меценатов, а специалисты из реставрационных мастерских ASG изготавливают образцы нескольких форм и видов. Потом на всеобщем «консилиуме» решают, какой образец — тот самый, по которому будет оформлен этот зал. В некоторых залах будет проведена роспись потолка — там появятся классические мифологические сюжеты, которые будут перекликаться с оформлением зала и с картинами, которые будут здесь висеть. Из лепнины уже изготавливаются рамы для больших картин в императорских залах. Реставрационные мастерские работают и над керамическими изразцами для оформления отреставрированных печей и каминов. Словом, в этой масштабной реставрации мелочей просто нет. Важен каждый завиток лепнины, каждая особенность рисунка изразца.

предоставлено пресс-службой ASG

Третий же этаж станет царством мультимедиа: здесь будут работать несколько залов, трансформируемых под лектории, или же под мультимедийные инсталляции, или под временные выставки. Большой зал третьего этажа покажет электронную экспозицию предметов из Большого собрания изящных искусств ASG, расскажет о каждом из них. Культурологи из Международного института культурного наследия (МИКН) и ИТ-специалисты ASG invest «оживляют» старинные картины — они тоже будут показаны в мультимедийных рамках. В живой картине, по словам экспертов, лучше виден исторический и культурный контекст, и представителям молодого поколения такие экспозиции лучше «ложатся на душу».

Вместо эпилога

Пока по описанию казанский проект походит на Лувр или Эрмитаж. Более масштабного музея частных коллекций в России пока нет и в ближайшие годы не предвидится. Во-вторых, в казанском Дворце изящных искусств ASG концепция не классически музейная — здесь планируется интерактив и даже аренда под мероприятия.

предоставлено пресс-службой ASG

Заработает все это пространство уже к 2028 году, по прогнозам реставраторов и искусствоведов из МИКН, тщательно разрабатывающих проект Дворца и его наполнение.

