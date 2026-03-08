Возраст дома имеет значение: где в Казани снимают, а где покупают квартиры

Средний возраст домов в сегменте аренды ниже, чем на вторичном рынке

Фото: Максим Платонов

В Казани квартиры в новостройках чаще сдаются в аренду, а в домах более ранней постройки — продаются. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Циан». Квартиры в недавних новостройках нередко приобретают специально для сдачи в аренду, тогда как найти арендатора для квартиры в советской пятиэтажке заметно сложнее.

Анализ структуры предложения показывает, что средний возраст домов в сегменте аренды ниже, чем на вторичном рынке. В Казани это проявляется особенно наглядно. Среди домов, квартиры в которых сдаются в аренду:

5% — довоенные и послевоенные постройки;

10% — пятиэтажки;

6% — советские панельные и блочные дома выше пяти этажей;

7% — советские кирпичные дома;

10% — постсоветские панельные дома;

27% — постсоветские монолитные и кирпичные дома;

37% — недавние новостройки (построенные с 2016 года).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На вторичном рынке картина несколько иная. Здесь:

5% — довоенные и послевоенные дома;

17% — пятиэтажки (заметно выше, чем в аренде);

7% — советские панельные дома;

10% — советские кирпичные дома;

10% — постсоветские панельные дома;

26% — постсоветские монолитные дома;

25% — новостройки (меньше, чем в сегменте аренды).

За последние пять лет в России заметно выросла доля «новой вторички» — квартир в домах не старше трех лет, выставленных на продажу частными продавцами. Если в 2021 году такие объекты составляли 6% от общего объема предложения на вторичном рынке, то по итогам второй половины 2025 года их доля достигла 10%.

Рената Валеева