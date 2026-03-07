Казань попала в топ-10 городов России, где сильнее всего подешевела аренда квартир

Больше всего ставки выросли в Твери

Фото: Динар Фатыхов

По итогам февраля 2026 года в Казани подешевела аренда квартир. Сильнее всего снизились арендные ставки на «трешки» (-3,5% за месяц, до 49,3 тыс.), следует из аналитики портала «Мир квартир».

В свою очередь, аренда однокомнатных квартир подешевела на 2,8%, до 31,4 тыс. рублей в месяц, а «двушек» — на 2,2%, до 39,3 тыс. рублей.

Причем столица Татарстана заняла седьмое место в топ-10 городов России по динамике снижения арендных ставок. Сильнее всего съемное жилье подешевело в Якутске (–13,8%, –6,4% и –3,3%), Мурманске (–5,4%, –9% и –7,9%) и Курске (–3,4%, –5,2% и –3,5%). На четвертом месте — Саранск (–1,9%, –3,8% и –6,2%), на пятом — Киров (–10,3%, –6,6% и +5,3%), на шестом — Чебоксары (–2,4%, –4,6% и –2,4%), на восьмом — Ленобласть (–1,5%, –3,5% и –3,3%), а на девятом — Белгород (–2,1%, –1% и –5,2%). Замкнул десятку Владимир (–2,3%, –2% и –3,2%).

Больше всего ставки выросли в Твери (+1,7%, +3% и +9%), Орле (+2,8%, +2,2% и +8,5%), Магнитогорске (+5,2%, –3,9% и +11,2%), Астрахани (+4,3%, +3,5% и +1,5%), Брянске (+6,7%, –0,1% и +2,7%), Нижнем Тагиле (+6,9%, –0,6% и +2%), Саратове (+2,9%, +0,1% и +5,1%), Чите (–0,9%, +1,9% и +6,6%), Грозном (–1,7%, +1,7% и +6,9%) и Ижевске (+0,9%, +1,4% и +4,5%).

В Москве стоимость аренды «однушки» не изменилась, но подешевели «двушки» (–0,4%) и «трешки» (–0,1%). В Московской области снизились ставки на все типы квартир (–1,8%, –0,7% и –0,1%). Аналогичная динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге (–1,6%, –0,4% и –1,2%).

— В январе цены ощутимо росли — так собственники отыгрывались за период снижения арендной платы. Однако арендаторы этого тренда не оценили и не пошли на поводу у владельцев съемного жилья. Доходы съемщиков не то что не растут, а постепенно падают, а рост цен на продукты и другие товары создает на них дополнительное давление. В феврале арендодатели поняли, что удержать жильцов (или привлечь новых) можно только ценовыми поблажками — так ставки начали «охлаждаться». Тем более что конец зимы — это низкий сезон на данном рынке. Оживление начнется в апреле, — прокомментировал ситуацию гендиректор портала Павел Луценко.

Никита Егоров